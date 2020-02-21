Влади Чебоксар запропонували провести акцію пам’яті Нємцова біля кладовища

Адміністрація Чебоксар відмовилася погодити хода пам’яті Бориса Нємцова в центрі міста, запропонувавши місцевим штабу Навального провести акцію біля кладовища. Про це повідомив координатор місцевого штабу Семен Кочкін.

За його словами, чиновники запропонували перенести захід на майданчик перед пам’ятником жертвам політичних репресій на вулиці Богдана Хмельницького біля кладовища. «Вони придумали заборону на проведення публічних заходів поблизу будівель органів влади, з-за якого пройтися ходою по місту виявляється просто неможливо», — розповів Кочкін.

Він нагадав, що в кінці 2019 року Конституційний суд постановив, що такі положення законів суперечать Конституції. Однак чебоксарские влади ігнорують рішення КС РФ. «Хода в Чебоксарах можна проводити тільки 1 травня, і тільки в складі колони „Єдиної Росії“», — констатував він.

Хода пам’яті Нємцова, за задумом організаторів, повинно було початися в сквері імені Чапаєва і продовжитися по проспекту Леніна, вулиці Карла Маркса до площі Республіки. Але у мерії визнали, що такий маршрут може «спричинити порушення функціонування об’єктів життєзабезпечення, транспортної та соціальної інфраструктур, зв’язку, створити перешкоди руху пішоходів і транспортних засобів». Опозиція вже оскаржила відмову уряду узгодити марш. «Акція пройде 29 лютого, і точно не на цвинтарі», — зазначив Кочкін.

Бориса Нємцова застрелили в центрі Москви 27 лютого 2015 року на Великому Москворецком мосту. У липні 2017 року колишнього бійця батальйону «Північ» Заура Дадаєва засудили до 20 років колонії суворого режиму. Суд встановив, що саме він убив Нємцова. Нещодавно в інтернеті з’явилися фотографії тюремного застілля, в якому брав участь Дадаєв.

Спільники Дадаєва отримали від 11 до 19 років позбавлення волі. Організатором вбивства слідство вважає водія заступника командира батальйону «Північ» (там служив Дадаєв) Руслана Мухудинова, який оголошений в розшук. Замовник злочину не встановлено досі.

Акції пам’яті Нємцова в цьому році пройдуть в десятках російських міст, наймасштабніше хода очікується в Москві — столична влада узгодили захід, який відбудеться 29 лютого. Марш пам’яті Бориса Нємцова пройде від Страсного бульвару до проспекту Сахарова. Заявлена кількість учасників — 30 тис. осіб.