«Везіть на недобудову або в ліс!» Мешканці Нових Санжар пояснили свої протести

Мешканці Нових Санжар Полтавської області обурені тим, що їх співгромадян розмістили на карантин у центрі селища, а не на околиці. Також їх розлютила реакція силовиків.

Більшість місцевих жителів вважають, що евакуювати українців потрібно було, але тільки не в їхній населений пункт, тому що там немає умов для обсервації, пише «Країна»

«Наш санаторій не підготовлений до прийому таких хворих, які перебувають ззовні. Умови тут не відповідають. Навіть якщо вони пройшли медогляд, вони потенційно хворі… А санаторій знаходиться в центрі селища», – розповів один з місцевих жителів, протестуючий під райадміністрацією.

Його односельця найбільше його обурило те, що ніхто не надав повної інформації заздалегідь.

«Тільки вчора «вибухнув» інтернет. Ніхто нічого не знав, потім щогодини до 10:00 у Facebook викинули на сторінку: готуйтеся приймати з Китаю наших громадян. Місцева влада поїхала в санаторій скажіть будь ласка, хто їде. Ніхто нічого не знає», – сказав Сергій Сокол.

Він вважає, що розмістити українців з Китаю потрібно було на околиці, а не у центрі України – наприклад на покинутій військовій частині або недобудові.

«Їх треба повертати, але не таким способом! Ніхто не знає (чи може поширитися такий вірус). Скільки в лісах полігонів було. Люди без роботи! Загнали людей, які сказали б: треба побудувати. Адже чомусь показують, коли вони в аеропортах випускають людей, вони всі в масках, скафандрах», – додав чоловік.

Крім того, місцевих жителів розлютила реакція правоохоронців.

«Слава Богу, приїхало наше керівництво — голова УВС, його заступники. Ми вийшли без нічого. Так, люди перекрили дорогу. Але люди вийшли, як телята на забій. Стільки БТР, техніки нагнали», – обурився Сергій.

Він додав, що приблизно 20% місцевих працюють у Полтаві. І коли в обласному центрі дізнаються, що в село привезли людей з Китаю, то перестануть приймати на роботу.