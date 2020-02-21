Кличко повідомив, коли добудують Шулявський шляхопровід

Шулявський шляхопровід планують повністю добудувати до початку літа.

Про це в ефірі телеканалу «Україна-24» заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє пресслужба КМДА.

Втім, він зазначив, що досі не вирішена проблема з демонтажем п’ятого цеху заводу «Більшовик», на місці якого має бути один зі з’їздів з мосту. І Фонд держмайна вимагає за цех від столиці 700 млн грн.

– Головна проблема у добудові Шулявського шляхопроводу – п’ятий цех заводу «Більшовик». Він давно не працює, напівзруйнований. І там сьогодні продають секонд-хенд. Сам завод «Більшовик» винен місту більше 200 мільйонів сплати за землю. Що ж робить Фонд держмайна? Там кажуть, що місто може його придбати за 700 мільйонів! Я питаю, аби знести ці сараї, треба платити такі кошти?! – наголосив Віталій Кличко. – Такий підхід – це пограбування мешканців Києва. Якщо Фонд Держмайна не передасть на баланс міста п’ятий цех, я буду звертатися до киян теж тиснути на цю структуру. Для нас головне – вчасно завершити важливий інфраструктурний об’єкт, що поліпшить трафік в місті.

: vechirniy.kyiv.ua

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