Епідемія коронавірусу в країнах Азії не вщухає: вже понад 2200 загиблих

У Китаї не вщухає епідемія небезпечного коронавірусу, що викликає захворювання COVID-19. Згідно з оприлюдненими зранку до п’ятниці, 21 лютого, даними китайських медиків, упродовж останньої доби зафіксовано 118 нових смертельних випадків унаслідок ускладнень, спричинених коронавірусом.

Так само на території материкового Китаю побільшало й нових випадків зараження вірусом. Загалом протягом доби медики діагностували коронавірус у 889 осіб, тож тепер офіційна статистика говорити про 75 465 випадків зараження, пише DW.

Майже всі нові смертельні випадки, а також майже половину новоінфікованих зафіксовано в китайській провінції Хубей. За даними провінційної влади, які наводити агенція новин Reuters, тут за останню добу від наслідків хвороби померло 115 осіб, а заразилося коронавірусом 411 осіб.

Загалом у провінції Хубей діагностовано коронавірус у 62 662 осіб. Число смертей у провінції від викликаних вірусом ускладнень становить 2144. Ця провінція й досі фактично відрізана від зовнішнього світу через жорсткі заходи безпеки та карантин.

Дедалі більша проблема для сусідніх країн

Ситуація з поширенням коронавірусу стає драматичнішою й у інших країнах, насамперед сусідів КНР. На сьогоднішній день поза межами континентального Китаю зафіксовано вже 10 смертельних випадків від COVID-19.

У Японії медики діагностували коронавірус вже в 727 людей. Більшість інфікованих – пасажири та члени екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess. У цій азійській країні підтверджено вже три смертельних випадки унаслідок коронавірусу.

Не обійшла епідемія захворювання й сусідню Південну Корею. Тут протягом останньої доби зафіксовано 52 нових інфікованих. Більшість із них – члени однієї з місцевих християнських сект. Кількість заражених цим вірусом у Південній Кореї зросла таким чином до 156, з яких понад 80 – представників секти.

Крім того, 20 лютого, в країні було зафіксовано перший летальний випадок унаслідок ускладнень від вірусу. Президент країни Мун Чже Ін назвавши нинішню ситуацію «серйозною», цитує агенція новин dpa.

Наслідки для економіки

Так само 21 лютого в уряді КНР визнали, що епідемія вірусу негативно позначиться й на економічному розвитку. За даними міністерства торгівлі Китаю, в січні та лютому спостерігається скорочення обсягів китайського імпорту та експорту.

Валерій СААКОВ, DW