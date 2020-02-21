Хвала небесам. Американець домігся права їздити з номерами Я Бог і отримав $150 тисяч компенсації

Суд став на сторону американця Бена Харта в справі проти Департаменту транспорту Кентуккі, який відмовляв американцеві в праві отримати автомобільні номери з написом «Я Бог».

Тепер Бен отримає номера і грошову компенсацію в розмірі $150 тис., яка повністю покриє його витрати на адвокатів.

Отримати табличку «Я Бог» чоловік намагався з 2016 року, але йому постійно відмовляли, обґрунтовуючи це тим, що така табличка «Не підходить під вимоги», пише CTV.

Незважаючи на це, раніше департамент видавав різні «божеські» таблички: «Бога немає», «Випробуй Бога». Згідно закону, людина може отримати персоналізовані номери, якщо їх напис не ображає інших людей в сексуальній, расовій чи релігійній площині.

Адвокати довели, що персональні номерні знаки — це приватне висловлювання. А тому, забороняючи чоловікові отримати номерні знаки з написом «Я Бог», департамент суперечить першій поправці Конституції США, згідно який кожен американець має право на свободу слова.

Сам Бен Харт виріс в релігійній сім’ї, але з часом став атеїстом.

: nv.ua

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