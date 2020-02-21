Трамваїв вже немає, тролейбусів залишилося сім: у Луганську розповіли про жалюгідний стан електротранспорту

В непідконтрольному українському уряду Луганську хочуть відновити всі маршрути тролейбуса, які були в місті до 2014 року, а також збільшити кількість рухомого складу.

Про це заявив «мер» міста Луганська Маноліс Пілавов, повідомляє Схіd.info з посиланням на місцеве видання «XXI століття»

Звітуючи про роботу за минулий рік, Пілавов приділив особливу увагу роботі МКП «Луганськелектротранс».

За словами градоначальника», незважаючи на те, що підприємство покращило фінансовий стан, ситуація там залишається складною.

Пілавов підкреслив, що дане ПІДПРИЄМСТВО не фінансується з державного бюджету», а власні доходи недостатні для його стабільної роботи і вчасної виплати зарплати співробітникам.

«З 2014 року в місті не здійснюється перевезення пасажирів трамваєм. Тролейбуси працюють на одному маршруті — № 52, в кількості чотирьох-семи одиниць. Більшість пасажирів відмовилися від користування тролейбусом, так як чинні пільги на проїзд не поширюються на цей вид транспорту», — пояснив Пілавов.

Луганський голова навів такі цифри: якщо в 2016 році електротранспортом було перевезено понад 850 тисяч луганчан, то в минулому році — в 2,5 рази менше.

«Пов’язано це з тим, що на відміну від мікроавтобуса в тролейбус ходить набагато рідше і значно повільніше. Тому електротранспорт сьогодні не особливо затребуваний серед пасажирів», — пояснив Маноліс Пілавов, підкресливши, що необхідно повертатися до тих тролейбусними маршрутами, які були в місті до 2014 року, а також збільшувати кількість рухомого складу.