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Бывшая жена Потапа в бикини продемонстрировала фигуру, какой нет у Каменских

21.02.2020

Украинская продюсерка и бывшая жена рэпера Потапа Ирина Горовая опубликовала яркое фото в купальнике.

После того, как Потап женился на Насте Каменских, ее не перестают сравнивать с бывшей женой продюсера Ириной Горовой. Вместе они построили лейбл, а также продолжают воспитывать сына Андрея.

И вот пользователи социальных сетей вспомнили, как Горовая на официальной странице в Instagram опубликовала горячее фото в купальнике на фоне роскошной природы и получила массу комплиментов.

“Моменты… Так важно иногда остановиться и насладиться красотой, ощущением счастья, спокойствия и гармонии во всем”, – написала Ирина Горовая.

: showbiz.clutch.ua

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