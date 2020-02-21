Бывшая жена Потапа в бикини продемонстрировала фигуру, какой нет у Каменских

Украинская продюсерка и бывшая жена рэпера Потапа Ирина Горовая опубликовала яркое фото в купальнике.

После того, как Потап женился на Насте Каменских, ее не перестают сравнивать с бывшей женой продюсера Ириной Горовой. Вместе они построили лейбл, а также продолжают воспитывать сына Андрея.

И вот пользователи социальных сетей вспомнили, как Горовая на официальной странице в Instagram опубликовала горячее фото в купальнике на фоне роскошной природы и получила массу комплиментов.

“Моменты… Так важно иногда остановиться и насладиться красотой, ощущением счастья, спокойствия и гармонии во всем”, – написала Ирина Горовая.

: showbiz.clutch.ua