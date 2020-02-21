Арахамія виявився зіркою «Битви екстрасенсів»: спливло відео

Глава парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія знімався в передачі «Битва екстрасенсів» телеканалу СТБ.

Відповідне відео оприлюднила на своєму YouTube-каналі одна з учасниць шоу Ганна Арджеванідзе

За правилами випробування, вона нібито повинна була знайти серед кількох чоловіків у залі мільйонера. Ним виявився Арахамія, якого в передачі представили як Девіда Брауна.

«Людина з великим серцем, з мільйонами – це ви. Вам воздасться за те, що ви допомагаєте комусь», – звернулася в сюжеті екстрасенс до Арахамии.

Він підтвердив, що вона виявилася права, і розповів, чим займається. «Я заснував один з самих великих волонтерських фондів у країні, там більше 400 млн грн зібрали, допомогли армії, сім’ям загиблих», – сказав Арахамія.

Давид Арахамія на «Битві екстрасенсів»

Скріншот відео

Давид Арахамія на «Битві екстрасенсів»

На новину про зйомки Арахамии в телешоу тут же відреагували користувачі мережі та популярні паблики. Так, пост цьому присвятили на сторінці «Церкви свідків покращення» і народний депутат України від «Європейської солідарності» Володимир Ар’єв. Бурхливе обговорення телевізійного досвіду Арахамии розгорілося в коментарях під постами.

«Цирк продовжується», «Всі вони вийшли з масовки», «Так чуваків з тим же самим оголошенням і набирали – грати ролі міністрів, депутатів і таке інше», «Іспанська сором! Ору», «І запам’ятай: тебе немає в телевізорі, тебе немає у владі», «У них там пороблено?» – пишуть українці.