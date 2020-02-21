Слідом за мамою: 14-річна донька Полякової опублікувала фото в купальнику

Донька української співачки Олі Полякової Маша показала фігуру в купальнику.
Маша Полякова у свої 14 років максимально намагається наслідувати зіркову маму. Вона уважно стежить за фігурою, харчуванням, старанно займається творчістю, а також демонструє неймовірні знання в музиці.
Як і мама, Полякова-молодша починає публікувати фотографії в купальнику. Так, Маша влаштувала конкурс на особистій сторінці в Instagram, про який розповіла в підписі до яскравих кадрів біля басейну.
“14 років… Ох”, “Машенька, ти прекрасна!”, “Класне бікіні”, “Богиня фотошопу номер два”, “Топове фото” – коментують шанувальники.
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: wona.com.ua
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