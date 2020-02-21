На журналістів завели справу за розслідування про керівництво поліції

Правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження стосовно журналістів-розслідувачів з Bihus.Info, які готували матеріал про керівництво Національної поліції України. У рамках цієї справи частину редакції вже допитали, частина – викликали на допити, повідомляє Bihus.Info.
Дії журналістів-розслідувачів правоохоронці
кваліфікували як «втручання в діяльність працівника
правоохоронного органу» і як «порушення недоторканності приватного життя».
При цьому виробництво було зареєстровано районним відділенням, а Головним
слідчим управлінням НПУ, яке спеціалізується на розслідуванні
масштабних і складних злочинів.
Приводом для порушення справи стала підготовка матеріалу про
майно і способі життя першого заступника голови Національної поліції Євгенія
Коваля. 13 лютого журналісти знімали, як на територію закритого житловий
комплексу в Києві заїхав позашляховик Toyota Land Cruiser 200. В цей автомобіль
сів Коваль і через кілька хвилин під’їхав до журналістів.
Незважаючи на те, що журналістка Марія Землянська
представилася і пред’явила посвідчення, Коваль відкрив двері чужого
автомобіля, взяв відеокамеру і вимагав документи у водія редакційної
автомобіля. При цьому сам поліцейський не представився.
Через два робочих дні Землянскую допитали в якості
свідка. Протягом трьох годин слідчі ставили питання про журналістці
внутриредакционных процесах: вибір теми, джерела інформації та методи її
обробки, місце зберігання відзнятого відео, відносини в колективі і т. д.
Журналістка констатувала, що більшість поставлених їй питань не
стосувалися інциденту з Ковалем.
Також на допит в поліцію викликали головного редактора проекту
Дениса Бігуса та адміністратора проекту.
Редакція Bihus.Info вважає дії правоохоронців
тиском на журналістів у зв’язку з їх професійною діяльністю, а
дії Коваля – самоуправством. У зв’язку з цим редакція буде звертатися в
Державне бюро розслідувань.
«Сам факт написання заяви… — це право пана Коваля.
Однак відкриття кримінального провадження щодо законної зйомки в публічному
місці Головним слідчим управлінням, а особливо — характер і кількість
питань на допитах, які не стосуються цієї зйомки, Bihus.info вважає
втручанням у діяльність редакції і тиском на журналістку, яка
здійснює свою професійну діяльність», — йдеться в заяві
редакції.
Під час підготовки матеріалу журналісти з’ясували, що
Євген Коваль користується автомобілем, який не вказано в його електронній
декларації. Поліцейський стверджує, що Land Cruiser – це службовий
автомобіль.
На батька заступник голови НПУ оформлені 23 земельні ділянки. В
зокрема, чотири будинки і понад 8 га землі в курортній зоні Закарпаття, а також
40 соток в престижних селищах під Києвом.
Ще 12 соток землі під Києвом і квартира площею 120
квадратних метрів зареєстрована на матір поліцейського.
Загальна вартість майна, яке виявили журналісти, становить близько $1 млн. Автори матеріалу поки що не знайшли підтвердження отримання батьками Коваля офіційних доходів, на які вони могли б придбати згадану нерухомість і землю.
Раніше SKELET-info повідомляв, що за добу звільнилися три заступника голови Нацполиции.
В тему: Багатії,
фігуранти скандалів і старі обличчя — хто сідає в крісло перших заступників
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На журналістів завели справу за розслідування про керівництво поліції оновлено: 21 лютого, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0