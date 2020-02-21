На журналістів завели справу за розслідування про керівництво поліції

Правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження стосовно журналістів-розслідувачів з Bihus.Info, які готували матеріал про керівництво Національної поліції України. У рамках цієї справи частину редакції вже допитали, частина – викликали на допити, повідомляє Bihus.Info.

Дії журналістів-розслідувачів правоохоронці

кваліфікували як «втручання в діяльність працівника

правоохоронного органу» і як «порушення недоторканності приватного життя».

При цьому виробництво було зареєстровано районним відділенням, а Головним

слідчим управлінням НПУ, яке спеціалізується на розслідуванні

масштабних і складних злочинів.

Приводом для порушення справи стала підготовка матеріалу про

майно і способі життя першого заступника голови Національної поліції Євгенія

Коваля. 13 лютого журналісти знімали, як на територію закритого житловий

комплексу в Києві заїхав позашляховик Toyota Land Cruiser 200. В цей автомобіль

сів Коваль і через кілька хвилин під’їхав до журналістів.

Незважаючи на те, що журналістка Марія Землянська

представилася і пред’явила посвідчення, Коваль відкрив двері чужого

автомобіля, взяв відеокамеру і вимагав документи у водія редакційної

автомобіля. При цьому сам поліцейський не представився.

Через два робочих дні Землянскую допитали в якості

свідка. Протягом трьох годин слідчі ставили питання про журналістці

внутриредакционных процесах: вибір теми, джерела інформації та методи її

обробки, місце зберігання відзнятого відео, відносини в колективі і т. д.

Журналістка констатувала, що більшість поставлених їй питань не

стосувалися інциденту з Ковалем.

Також на допит в поліцію викликали головного редактора проекту

Дениса Бігуса та адміністратора проекту.

Редакція Bihus.Info вважає дії правоохоронців

тиском на журналістів у зв’язку з їх професійною діяльністю, а

дії Коваля – самоуправством. У зв’язку з цим редакція буде звертатися в

Державне бюро розслідувань.

«Сам факт написання заяви… — це право пана Коваля.

Однак відкриття кримінального провадження щодо законної зйомки в публічному

місці Головним слідчим управлінням, а особливо — характер і кількість

питань на допитах, які не стосуються цієї зйомки, Bihus.info вважає

втручанням у діяльність редакції і тиском на журналістку, яка

здійснює свою професійну діяльність», — йдеться в заяві

редакції.

Під час підготовки матеріалу журналісти з’ясували, що

Євген Коваль користується автомобілем, який не вказано в його електронній

декларації. Поліцейський стверджує, що Land Cruiser – це службовий

автомобіль.

На батька заступник голови НПУ оформлені 23 земельні ділянки. В

зокрема, чотири будинки і понад 8 га землі в курортній зоні Закарпаття, а також

40 соток в престижних селищах під Києвом.

Ще 12 соток землі під Києвом і квартира площею 120

квадратних метрів зареєстрована на матір поліцейського.

Загальна вартість майна, яке виявили журналісти, становить близько $1 млн. Автори матеріалу поки що не знайшли підтвердження отримання батьками Коваля офіційних доходів, на які вони могли б придбати згадану нерухомість і землю.

Раніше SKELET-info повідомляв, що за добу звільнилися три заступника голови Нацполиции.

В тему: Багатії,

фігуранти скандалів і старі обличчя — хто сідає в крісло перших заступників

SKELET-info

На журналістів завели справу за розслідування про керівництво поліції оновлено: 21 лютого, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0