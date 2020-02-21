Туреччина після авіанальоту РФ у Сирії заявила про загибель двох своїх військових

У результаті авіаудару по позиціях ЗС Туреччини в сирійській провінції Ідліб у четвер, 20 лютого, загинули двоє військовослужбовців турецької, 5 отримали поранення.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Міністерство національної оборони Туреччини. “За даними джерел в Ідлібі, ліквідовано понад 50 військових режиму Асада. Знищено 5 танків, 2 БТР, 2 військових пікапа і 1 САУ”, – йдеться у повідомленні оборонного відомства.

Незабаром після того, як протурецькі сили розпочали свою атаку в четвер, ВПС Росії здійснили низку руйнівних авіаударів по східному Ідлібу, в результаті чого було знищено десяток транспортних засобів і танк, пише Al Masdar News.

Після авіаударів з боку Росії Міністерство оборони Туреччини заявило про загибель двох своїх солдатів під час авіаудару в Ідлібі. Водночас відомство не уточнило, хто завдав удару. Як пише Al Masdar News, 20 лютого російський розвідувальний безпілотник зафільмував, як Туреччина забезпечувала артилерійське прикриття ісламістам з “Фронту національного визволення” (NLF) та повстанцям-джихадистів Хаят Тахрір Аль-Шам (HTS) поблизу міста Найраб.

В останній домінують колишні бійці сирійського крила “Аль-Каїди”.