У Порошенка вразили маразматичним заявою про заворушення в Нових Санжарах

20 лютого, в день, коли розлючена юрба влаштувала масові заворушення і, виступивши проти розміщення українців на карантин у Нових Санжарах, евакуйованих з Китаю, прес-секретар колишнього президента України Петра Порошенка виступив з неоднозначним заявою.

У своєму Facebook Святослав Цеголко написав, що дату повернення з Уханя українців обрали спеціально (20 лютого-День пам’яті загиблих на Майдані — ред.).

«Все більше розумію, що дату повернення українців з Китаю визначили невипадково. Нашу увагу відволікають від злочинів проти януковичів Майдану. Зіштовхують лобами, щоб ми втратили пам’ять», — написав Цеголко.

З його слів не зрозуміло тільки одне: « цю дату визначили на Банковій або просто з Кремля спустили?».

Раніше «Хвиля» повідомляла, на в’їзді в смт Нові Санжари Полтавської області почалися зіткнення поліції і місцевих жителів, які протестують проти прибуття евакуйованих з китайського Уханя українців.

Український політолог і співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко вважає, що суспільство схвильовано поверненням українців з Уханя з тієї причини, що уряд, в разі появи коронавіруса на території країни, не зможе захистити його.

Під час зіткнень з поліцією в Нових Санжарах (Полтавська обл.), через розміщення на карантин у санаторії Нацгвардії України евакуйованих з Уханя (Китай) українців і іноземців, були затримані 24 учасники акції.