Джамала умилила своих поклонников округлившимся животиком

Известная украинская певица Джамала похвасталась округлившимся животиком перед своими фанатами.

Не так давно стало известно, что популярная украинская певица Джамала беременна вторым ребенком. Эта новость стала полной неожиданностью как для самой пары, так и для поклонников исполнительницы. Вместе с мужем Бекиром Сулеймановым она уже воспитывает сыночка Эмира-Рахмана, которому в марте исполнится два года. Как рассказывает сама Джамала, что они с мужем долгое время не могли поверить, что снова станут родителями. Но эта новость их невероятно обрадовала.

Ведь это такое счастье – рождение ребенка. Пока не сообщается пол. Но при этом Джамала не стала делать из своего положения тайну и сразу заявили о своей беременности фанатам. Многие искренне порадовались за певицу и пожелали ей легкой беременности и здоровью малышу.

Как видно по фотографиям, которые певица активно выкладывает в социальной сети, она чувствует себя просто замечательно. Ведь еще в январе месяце она вместе со своей семьей отправилась на отдых Египет. На сегодня певица продолжает активно выступать и принимать участие в различного рода проектах на телеканалах. Беременность ей не мешает.

На днях Джамала дала концерт в Одессе и поделилась несколькими фото в своем Instagram.

Певица предстала в нежном и милом образе – она выбрала для выхода на сцену блестящее розовое платье на бретельках с откровенным декольте, а сверху набросила серебристый плащ. Свой образ певица дополнила изящной прической и макияжем в нюдовых оттенках.

“Одеса. Говорила, що ваше місто робить особливим не море, не смачна їжа, не шарм вулиць та будинків, а саме люди! Чи мені так пощастило з вами? Дякую за теплу зустріч! За подарунки! За квіти! Ваша Джа”, – поблагодарила за теплый прием артистка.

: hyser.com.ua