Число незадоволених курсом Зеленського різко зросла

Більше половини опитаних українців вважають, що події в країні розвиваються в неправильному напрямку. Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова 13-17 лютого.

Згідно з соцопитуванням, 53% респондентів заявили, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямку, 25,4% вважають – у правильному і 21,6% не змогли відповісти.

Відсоток оптимістично налаштованих громадян сильно знизився в порівнянні з попередніми місяцями. Ще у вересні 2019 року 57,2% українців вважали, що країна рухається правильним курсом і лише 16,8% були іншої думки. З кожним місяцем відсоток задоволених зменшувався.

Разом з тим 49% опитаних вважають, що Україна в силах подолати труднощі в більш віддаленій перспективі. Для порівняння, у вересні минулого року так вважали 40% українців, а в грудні – 50%. У те, що країна подолає існуючі проблеми протягом найближчих років, вірять лише 21,2% громадян, не вірять – 15,4%.

Опитування проводилося у всіх регіонах країни, крім окупованих територій. Всього було опитано 2 тис. 18 українців. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.