Королева Летиция восхитила стройной фигурой на светском мероприятии в Мадриде (фото)

Супруга испанского короля Филиппа IV Летиция всегда была в центре внимания. Прежде всего, это касается ее незаурядных образов, в которых она регулярно выходит в Свет. В гардеробе монаршей особы можно встретить классические костюмы, невероятно женственные платья и самые горячие тренды сезона. Например, как длинное трикотажное платье.

Так, на днях в Мадриде во дворце Эль-Пардо состоялась церемония вручения премии Premios Nacionales De Investigacion. Испанская королева появилась в облегающем платье черного цвета. Длинный трикотажный наряд она сочетала с замшевыми сапогами черного цвета на шпильке и кожаным поясом на талии. Дополнила аутфит минималистичными серьгами, аккуратной прической и вечерним макияжем в коричневых тонах.

В свою очередь, король Филипп появился в сдержанном классическом темного оттенка, который дополнил белой рубашкой, черными туфлями и голубым галстуком с геометрическим принтом.

: style.clutch.ua