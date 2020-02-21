«Народний гнів» у Нових Санджарах: Вигодонабувач очевидний

Що сталося в Нових Санджарах вчора? Спонтанна спалах «народного гніву» або добре організована політиками провокація?

Черговий глобальний прокол влади в комунікаціях, помножений на огидну організацію? Спецоперація сусідів? Можна відразу сказати, що спрацювали одразу кілька факторів. Були корисні ідіоти. Був провал у комунікаціях, посилений недовірою українців до державної машини. Але була і хороша підготовка провокації відразу в декількох регіонах, яка йшла по наростаючій. Будь спеціаліст по інформаційним кампаніям вам підтвердить – таких випадковостей з істерикою по наростаючій не буває. Все за підручниками, яким вже багато років.

Отже – після підігрівається істерики були протести в Тернопільській та Львівській області. Нові Санжари – це вже фінальний акорд. Після того, як там автобус з українськими туристами, яких везли в санаторій на карантин, закидали камінням з криками «візит їх у Чорнобиль» факт провокації очевидний. У мене немає оперативних розробок, витоків із спецслужб, як і досвіду роботи в контррозвідці. Але як медійник з досвідом у півтора десятка років, правильну кампанію з розігріву я дізнаюся легко. І відрізню її від спонтанних подій. Ніякої спонтанності там не було. Це грамотна робота. Дуже схоже на події в Криму та Донбасі в 2013-2014 роках. Дежа Вю, просто. Тепер переходимо до замовника. Оскільки, повторюся, я не мав і не маю відношення до контррозвідці, будемо шукати, кому вигідно. Хто отримав найбільше плюсів від вчорашніх подій і що це за плюси?

Перший – картинка в телевізорі і заголовки новин. Українці проти українців. Автобус з евакуйованими з Китаю закидали камінням. Середньовіччя. Полювання на відьом. Нуль розуміння, співчуття і елементарного здорового глузду. Саме такі заголовки і меседжі будуть активно просувати (вже просувають) в європейських та американських ЗМІ. Підключаться різного роду політики та громадські діячі. Питання українським делегаціям і представникам будуть ставити скрізь. Утримувати інтерес до теми можна буде достатній час, щоб на цьому свіжому тлі відвести на другий план річницю початку російської агресії в Донбасі і окупації Криму.

Друге – розкол у суспільстві. Технологія примітивна. Головне – переконати українців у тому, що це наші люди кидали каміння. Соромно? Чудово – якщо ви соромтеся своїх, значить або соромтеся себе, або відокремлюєте себе від частини умовно своїх. І стали легкою здобиччю для ворожої пропаганди. І тоді вас не важко переконати, що боротися поруч з «такими» за «таку Україну» вже не так потрібно. Досить посіяти зернятко сумнівів в душі – шкоди буде більше, ніж від самої дорогої прямолінійною пропаганди «русского мира».

Плюс вербування в процесі. Ще плюс – ще маленький цеглинка в будівлю підриву авторитету державних інститутів України в очах громадян.

Кому настільки вигідно отримати два цих ключових результату, що він готовий за них платити і допомагати в організації? Влади? Опозиції? Окремим представникам першої або другої групи? Але великого удару по Зеленському ні, міністрам – переживуть. Головний удар припав саме на державі Україна та її репутації. І цей результат був передбачуваний відразу, бити по окремим політикам можна було куди витонченіше. Так що мішень з самого початку – репутація держави. Для мене питання вигодонабувача очевидний.

Кирило Сазонов