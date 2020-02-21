Иностранцы избили киевского таксиста и отобрали его авто

В Киеве двое иностранцев избили таксиста и отобрали у него деньги и мобильные телефоны. Скрылись с места происшествия на его автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

“В дежурную часть Соломенского управления полиции поступила информация о том, что на улице Борщаговской неизвестные избили и завладели автомобилем таксиста. На место происшествия выехали экипажи патрульных полицейских, следственно-оперативная группа районного управления полиции и врачи”, – говорится в сообщении.

Таксист приехал на вызов и ждал клиентов на улице. На него напали сзади, повалили на землю и избили. Нападавшие отобрали все ценные вещи, сели в авто и уехали с места происшествия.

По предварительному заключению врачей, у 46-летнего пострадавшего перелом бедренной кости. Его доставили в медучреждение для лечения.

Полиция нашла брошенный автомобиль таксиста, а впоследствии и нападающих. Их задержали и установили, что 22-летние мужчины ранее не привлекались к уголовной ответственности.

В отношении них открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (“Грабеж”) и ч. 2 ст. 289 (“Незаконное завладение транспортным средством”) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

: bagnet.org