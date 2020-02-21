Медведчук пояснивши радісне рукостискання з головою СБУ Бакановим

Кум президента РФ Володимира Путіна, народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Віктор Медведчук пояснивши своє радісне привітання з головою Служби безпеки України Іваном Бакановим, яке на початку лютого журналісти зафіксували у сесійній залі Верховної Ради. У коментарі Радіо Свобода він назвавши це «дуже добрим і дуже нормальним» моментом.

«Я з ним (з Іваном Бакановим – ред.) не був знайомий. І коли я проходив у ложі, я побачив людину, знайоме обличчя і потім зрозумів, що це пан Баканов. Ну як, ви вважаєте, що я повинен був розвернутися і піти? Тому я підійшов, він подав руку, я привітався. Це нормальне явище. Він голова Служби безпеки України. Ті, що у нас є претензії до його відомства, то ми про це відкрито говоримо. А чому не можна вітатися? Він що, нерукопожатний? Ні. І я рукопожатний, і він, тому все нормально», – заявив Медведчук.

Журналістка запитала в політика, чи він слухав «плівки Труби», на яких чоловік із голосом, дуже схожим на голос Баканова, у розмові з чоловіком, голос якого дуже схожий на колишнього очільника ДБР Романа Трубу, зазначав, що «дискутував з Володимиром Олександровичем (Зеленським – ред.) з приводу кримінальних справ щодо Медведчука», але «він (Медведчук – ред.) просто постійно щось говорити» і «якщо просто ми підемо до суду, то це буде оцінювальне судження, а з іншого боку, він буде казати, що ми на нього тиснемо».

«Звісно. Ми з цього приводу робили навіть заяву, звертались… Розумієте, я все це добре розумію в плані того, як влада ставиться до нас. Нічого нового я для себе не відкрив», – відповів він.