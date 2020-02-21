Кардіолог назвав нетипові ознаки серцевого нападу

Професор-кардіолог, доктор медичних наук Мехман Мамедов повідомив, що серцевий напад може довго розвиватися, попереджаючи про себе незвичайними ознаками. Лікар назвав нетипові симптоми інфаркту.

За словами кардіолога, в тих випадках, коли серцевий напад «розтягується» в часі, його провісниками стають такі нетипові симптоми, як сонливість, меланхолія, що виникають у зв’язку з патологічним звуженням судин. Організму при цьому не вистачає кисню і харчування, на що реагує нервова система, викликаючи стан безпричинної емоційної пригніченості.

Інша ознака – перебої в диханні: людина може помітити, що дихання стає переривчастим – це результат збою в роботі серця, що тягне за собою порушення в роботі легенів.

«За кілька днів до серцевого нападу у багатьох з’являється відчуття внутрішнього холоду, їх починає морозити. Нерідко подібний стан плутають з ГРВІ», – назвав кардіолог ще одну нетипову ознаку інфаркту.

Лікар нагадав, що існує абдомінальна форма серцевого нападу, що переважно зустрічається у жінок. Вона також проявляється нетиповими характеристиками.

«По всьому животу або під ребрами з правого боку виникає біль, а паралельно – печія, нудота, що не приносить полегшення блювота, метеоризм», – розповів фахівець.

При астматичній формі також спостерігається нетиповий симптом серцевого нападу – кашель з пінистою мокротою рожевого кольору. При цьому людині складно лежати горизонтально – вона прагне прийняти положення напівсидячи.

: wworld.com.ua

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