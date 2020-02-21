В Украине заметили парочку Ланосов с номерами по цене самих авто

В последнее время наблюдается странная тенденция – на новые Роллс-Ройсы вешают ничем непримечательные номера, а все чаще на дешевых авто встречаются ну очень непростые номера. Только вчера мы публиковали фото странного автомобильного тандема с шикарными номерами, а сегодня – свежая порция новостей…

Сегодня купить подержанный Сенс/Ланос можно за 1500-4000 долларов, зависит от состояния и года выпуска. Что касается таких номеров на авто – 7777 и 0001 – только официально нужно внести платеж в размере 36 000 грн. (с учетом НДС), но как мы уже говорили, госзнаки с красивыми комбинациями зачастую просто так не найдешь – «свои» бронируют их заранее и перепродают с наценкой.

Еще один пример – одесский Ланос с номером 0001.

А это значит, что перед нами яркий пример «раннего бронирования» красивых номерных знаков, которые в скором времени могут оказаться на совсем других машинах. К слову, вот тебе один из примеров:

: topgir.com.ua