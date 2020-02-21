BlaBlaCar припинив роботу в Криму з-за санкцій

Сервіс з пошуку попутників BlaBlaCar з-за санкцій припинив роботу в аннексированном Росією Криму.

Про це йдеться в повідомленні, яке поширює служба підтримки сервісу. «Сервіс BlaBlaCar не працює на території Криму у відповідності з обмежувальними заходами Європейського Союзу», – пояснюють причину в BlaBlaCar.

Зараз при спробі вибрати на сайті або в додатку назва населеного пункту на півострові, сервіс повідомляє: «На жаль, служба недоступна в цьому регіоні».

BlaBlaCar не працює в аннексированном Криму