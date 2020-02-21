Медики назвали продукты, провоцирующие рак

Медики рассказали, какие продукты могут вызвать онкозаболевание

Рак считается одним самых опасных болезней на сегодняшний день, которое в большинстве случаев приводит к летальному исходу. Медики рассказали, из-за каких 5 продуктов человек может заболеть раком и у него могут образоваться злокачественные опухоли.

Об этом сообщает портал “Эксперт Online”

Итак, одним из опасных продуктов является переработанное мясо, так как в нем содержится соль и множество вредных химических компонентов. Специалисты провели много экспериментов, в результате которых выяснили, что люди, которые постоянно ели это мясо, подвергали себя большой опасности. Так, это мясо увеличивает риск ранней смерти на 43 %, в том числе люди умирали из-за онкозаболеваний. По словам медиков, в переработанном мясе содержится нитрат натрия, который очень пагубно влияет на здоровье человека.

: akcenty.com.ua