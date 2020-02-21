Злата Лагутіна: від російської торговки з кримінальним шлейфом до схемщицы столичної ДПС

Злата Лагутіна — росіянка, яка з’явилася в Україні у 2010 році внаслідок втечі від кримінального переслідування в Росії.

Там вона працювала в системі державної торгівлі на Крайній Півночі. Ця її діяльність і прикривається записом — робота в комерційних структурах.

У Києві, купивши посаду у Ніндзі( податковий вирішувала Низенко), через два роки разом з братом залетіла в серію кримінальних справ, що навіть такий кримінальний цинік, як Низенко змушений був її здати правоохоронцям.

Пару років Злата вирішувала питання, і навіть витягла брата з в’язниці і після втечі Низенко в теплі краї повернулася до своїх подружок-воровкам — Демченко, Ігнатової та іншим.

З тих пір, щедро башляя СБУ і прокуратурі тупо грабує киян.

Продовження слідує…

Автор: Олег Петров