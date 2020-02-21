Солистка группы Kazka назвала свой комфортный и нынешний вес

Саша Зарицкая, солистка популярной группы Kazka, не стесняется своих роскошных форм, публикуя в сети весьма смелые снимки.

Девушка любит откровенные наряды, с удовольствием позирует в купальниках на пляже и, надо сказать, выглядит очень сексуально! Тем не менее, за внешней уверенностью звезды прячутся комплексы по поводу собственной внешности — о них Александра откровенно рассказала во время программы СЛАВА+ на YouTube-канале Люкс ФМ.

«Я не воспринимаю себя до сих пор, я не люблю свое тело на 100%. Я думаю, это проблема не только людей, имеющих лишний вес. Это проблема 99% людей. Просто неуверенность в себе, гонка за идеальным телом», — призналась девушка.

Также Зарицкая коснулась и темы веса: «Я вешу…нормально! У меня есть вес, когда мне очень комфортно. Я не могу сказать, что вы должны весить все 90, если вы хотите быть такой, как я. Мне комфортно, когда у меня 80 килограммов. Сейчас немножко больше, скажем так».

Певица подытожила, что сейчас мы живем в более толератном мире, нежели раньше: «Мы живем в мире, где можно быть любым».

: showdream.org