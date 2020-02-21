Украина импортировала автомобилей на рекордную сумму

В 2019 году объем импорта автомобилей превысил прошлогодний показатель почти в 2,5 раза.

По итогам ушедшего года в нашу страну было ввезено 544 тысячи авто на общую сумму в 3,6 миллиарда долларов. Это в 2,4 раза больше, чем было годом ранее.

Как и прежде, львиную долю от общего количества ввезенных машин занимают подержанные легковушки. «Бэушек» ввезено почти в пять раз больше, чем новых.

Крупнейшим импортером новых легковушек в прошлом году стала Япония. А наибольшее количество подержанных автомобилей традиционно ввезено из Германии.

: avtoblog.ua