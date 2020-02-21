“Велич головного мозку“: у Росії планують закріпитив в Конституції заборону на відчуження територій

Російський актор Володимир Машков, який входити до комісії, що займається підготовкою поправок до Конституції РФ, запропонував закріпити в основному законі країни заборону на відчуження території Росії.

Про це пише “Інтерфакс”.

До того ж, повідомляється, що президент РФ Володимир Путін підтримав дану ініціативу, зазначивши, що ідея йому подобається.

Машков аргументував свою позицію тим, що після того як Путін піде з посади президента, “відкриється “вікно можливостей” для виникнення підстав для перерозподілу території Росії.

Зокрема він згадав про Курили, анексований Крим та Калінінградську область.

Раніше повідомлялося, що Японія зацікавлена в поверненні островів Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї Курильської гряди, які радянська армія захопила під час Другої світової війни.

Нагадаємо, що саме російська Федерація в 2014 році анексувала України півострів Крим, провівши так звань “референдуму про незалежність”.

Міжнародна спільнота різко засудила дії Росії та наклала низку санкцій на державу – агресора.