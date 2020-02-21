«Суспільство на дні»: Політолог пояснив, чим викликана агресія людей у Нових Санжарах

Протест в Нових Санжарах (Полтавська область) пов’язаний з тим, що люди не вірять у здатність влади подолати коронавірус, у разі його виявлення.

Таку думку InfoResist висловив директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор Небоженко.

«Народ переляканий. У нас цілий місяць опромінювали потужними інформаційними імпульсами з Китаю. Люди бояться, розумієте. Справа не в статистиці, що на дорогах помирає більше, ніж від коронавіруса. А справа в нездатності чинити опір. Друге це те, що люди не вірять, що влада здатна організувати ізоляцію», — вважає політолог.

Він зазначив, що не виправдовує учасників протесту, які проявляли агресію, однак навіть солідні західні ЗМІ пишуть про боязнь людей з-за можливого поширення коронавіруса в слаборозвинених країнах.

«А ми з вами належимо до слаборозвиненим країнам. Це велике випробування для здатності влади приймати удари, які прийшли ззовні. Звичайно ж, в цьому є глибока аморалка, коли Львів завжди доводив свою підвищену національну свідомість, раптом страшно злякався, що от у них будуть лікувати хворих. Для мене це було повною несподіванкою», — заявив Небоженко.

У той же час політолог підкреслив, що поки нічого дивного в українському суспільстві не відбулося, оскільки і раніше соціологи отримували дані про роздробленості цілісності нації.

«Так що нічого дивного немає. Але розколу якогось глибокого не буде. Якщо люди вилікуються, ті, які чинили опір і истерили, зроблять вигляд, що нічого не було. Це не удар по єдності нації. Тому що українське суспільство і так боляче. Знаєте, коли є хворий, а у нього крім трьох хвороб ще й четверта з’являється», — пояснив він.

Небоженко вірить в те, що в Україні все-таки не допустять поширення небезпечної інфекції.

«Я не оптиміст, але я не бачу трагізму. Тому що насправді суспільство на серйозному дні. І те, що відбулося, це просто доказ роздробленості і хвороби українського суспільства. Я думаю, що людей вилікують і у нас не допустять поширення і далі. Тобто для нас небезпечно не лікування, а те, що на сьогодні немає професійної влади, здатної витримати якийсь удар. Немає ніякої гарантії, що завтра який-небудь поліцейський не вкраде тапочки з лікарні, а вони виявляться з вірусом. Тобто всі бояться непрофесіоналізму влади. А при цьому дуже неприємно поведінка не ось цих людей з Полтавської області, а Львівській області. Я ніколи не бачив, щоб до такої міри не працювала солідарність українців», — підкреслив політолог.

Також він прокоментував дані останнього опитування Центру Разумкова, який показав, що більшість респондентів вважають неправильним поточний курс України.

«І це нічого не дасть, тому що ті, хто відповідають, що країна рухається в неправильному напрямку, не мають можливості впливати на владу. Це той варіант, коли ви їдете по дорозі, заплуталися в лісі, але ви їсте і впливати на свій маршрут не можете», — сказав Небоженко.

На його думку, влада не придивляється до подібних опитувань.

«Я думаю, немає. Хто краще вміє кататися на самокаті, що влада на це реагує. Я просто думаю, що ні в центральних установах влади, ні в Офісі президента, ні у Верховній Раді немає людей, які могли б працювати з загальнонаціональної інформацією», — підсумував Небоженко.