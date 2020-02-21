На Волині шахраї обдурили фермершу на 102 000 гривень

Цими днями в шахрайські тенета потрапила очільниця одного з фермерських господарств Горохівщини. Жінку заінтригувало оголошення в інтернеті про здешевлене міндобриво. Зателефонувавши за вказаним номером, замовила його 22 тонни.

Зателефонувавши за вказаним номером, замовила його 22 тонни.

Далі все для дурисвіта, йшло, як по маслу. Ошуканець і справді передав замовлення на завод, де виробляється добриво разом із номером телефону замовниці, а виробник чесно зв’язався з нею і домовився про дату й годину доставки.

Доки везли товар у село, шахрай устиг поставити покупчині умову: мішки розвантажать тоді, коли на вказаний рахунок фермерша перерахує 102 тисячі гривень, що вона й зробила.

Потому не могла зрозуміти, чому ще й прибулий водій просить розрахуватися за крам аж 180-ма тисячами гривень.

Потому не могла зрозуміти, чому ще й прибулий водій просить розрахуватися за крам аж 180-ма тисячами гривень.

Усе зрозуміла, як знову набрала номер пройдисвіта з інтернету. Він, звісно, вже був поза зоною досяжності.

До слова, на шахрайські граблі аграрниця наступила вдруге. Кілька років тому залишилася ні з чим, перерахувавши аферистам 70 тисяч гривень за пальне.

Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП України у Волинській області вже вкотре застерігають громадян від покупок на сумнівних сайтах.

: volyn.com.ua

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