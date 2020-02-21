Бен Аффлек написал своей бывшей жене прощальное письмо

Дженнифер Гарнер, похоже, остается главной женщиной Бена Аффлека. Супруги объявили о расставании в 2015 году, а развелись спустя три года. При этом 47-летний актер продолжает говорить о ней в интервью и сожалеть о разрушенном браке. В эфире Good Morning America он согласился написать публичную записку бывшей жене. Телеведущая Диана Сойер зачитала признание голливудской звезды.

Я хочу говорить публично и конфиденциально: «Спасибо. Спасибо тебе за то, что ты заботливая, внимательная, ответственная и замечательная мама и человек»,— написал Бен о Дженнифер.

В интервью он заявил, что прежде не верил, что они с Гарнер разведутся. У актеров растут трое детей: дочери Вайолет и Серафина, сын Самуэль.

Никогда не думал, что разведусь. Я не хотел разводиться. Я не хотел быть разведенным человеком. Я действительно не хотел раскола семьи и расставания с детьми. Произошедшее расстроило меня, потому что означало, что я не тот, за кого себя выдаю. Было очень больно,— сказал актер.

Аффлек винит в семейных проблемах свою алкогольную зависимость, от которой впоследствии лечился.

Развод — это очень болезненная вещь, алкоголизм — болезнь. Все это просто есть. Если ваш ребенок от чего-то страдает, то эту боль трудно простить и забыть. Ты не сможешь избежать причинения боли своим детям. Боль — это часть жизни. Эта мысль немного утешает меня,— добавил он.

Бен признал, что отказ от алкоголя пошел ему на пользу, так что сейчас он не хочет повторять совершенные ошибки.

Я делаю все, что в моих силах… У меня действительно нет выбора. Я должен быть тем, кем хочу быть сейчас. В моей жизни больше нет места для неудач,— заключил он.

: rusjev.net