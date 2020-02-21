На Тернопільщині норовірус скосив 25 студентів: Моз попередив про спалах

У коледжі міста Збараж Тернопільської області вже 25 осіб заразилися норовирусной інфекцією.

Про це в п’ятницю, 21 лютого, повідомляє Тернопільський обласний лабораторний центр.

«Фахівцями ГУ «Тернопільський ОЛЦ Моз України» встановлено, що дана спалах гострої кишкової інфекції – вірусної етіології», – сказано в повідомленні.

Зазначається, що станом на 13:00 21 лютого, при проведенні лабораторних досліджень біологічного матеріалу, відібраного від хворих, були виявлені фрагменти РНК норовирусов.

Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській ОДА заслухала дане питання і дала рекомендації керівнику установи по комплексу протиепідемічних заходів. Епідрозслідування продовжили.