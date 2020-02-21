Специалисты перечислили симптомы, указывающие на рак головного мозга

Специалисты одного из крупнейших в мире частного медицинского исследовательского центра Mayo Clinic определили наиболее характерные симптомы, наличие которых может сигнализировать о раке головного мозга. Как пишет сетевое издание «Актуальные новости», обнаружение этих симптомов должно быть поводом обязательно обратиться за медицинской помощью.

Следует понимать, что опухоли головного мозга могут иметь самый разный характер и совсем необязательно быть злокачественными. В любом случае, все они являются следствием процесса аномального неконтролируемого деления клеток и обязательно должны находиться под контролем специалистов. При этом, чем раньше произойдет обращение к врачам, тем, как правило, лучшим будет и результат.

К симптомам, на которые следует обратить особое внимание, специалисты отнесли постоянно усиливающуюся головную боль, приступы тошноты и рвоты, а также значительное ухудшение зрения. К предупреждающим признакам стоит отнести и нарушение внимания, равновесия и координации движения. Зачастую человек испытывает проблемы со слухом и речью, а также внезапное изменение в поведении.

Как отмечают специалисты, в связи с тем, что опухоли мозга имеют разный характер и располагаться могут в разных местах, то в зависимости от этого и определяется их влияние на нервную систему.

: Новости Ю