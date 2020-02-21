Туреччина не збирається виводити війська з Ідлібу, – Ердоган

Туреччина не має наміру виводити свої війська з Ідлібу, оскільки атаки на цивільне населення з боку режиму Асада тривають.

Про це сьогодні у Стамбулі заявив, спілкуючись із журналістами після традиційної п’ятому ятничної молитви, Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, передає кореспондент Укрінформу.

“Якщо режим продовжуватиме насилля над населенням у Ідлібі, про виведення звідти (військ — ред.) не може йти мови”, – сказав Ердоган.

За його словами, в Ідлібі було нейтралізовано 150 бойовиків режиму Асада, а також 14 артустановок, 12 танків, 5 БТР, 2 військові автомобілі. До кордону з Туреччиною перемістилося близько 1 млн біженців, яких буде розселено у 30-35 кілометровому “коридорів безпеки”.

Він також заявив, що лідери ФРН та Франції запропонували провести чотиристоронню зустріч у Стамбулі 5 березня, на якій розглянути деескалацію ситуації в Ідлібі та шляхи її розв’язків язання.

“Реакція на це з боку російської сторони мені невідома”, – уточнив Ердоган.

Сьогодні, о 18.00 за місцевім часом (17.00 за Києвом) з приводу ситуації в Ідлібі Ердоган матиме телефону розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.