Найбільший у світі самоскид на водні почнуть тестувати цього року

Як стало відомо SpecMachinery.com.ua, зараз ведуться роботи над створенням акумулятора для машини.

Williams Advanced Engineering працює над батареєю для водневого кар’єрного самоскида спільно з гірничодобувною компанією Anglo American. Створення батареї вже називають одним з найбільш незвичайних і складних проектів Williams Group в сфері технологій та інжинірингу.

Так, компанії працюють над масштабованою модульною літій-іонною батареєю, розрахованою на 1000 кВт-год. Її встановлять на найбільший в світі самоскид, що працює на водневих паливних елементах. Цікаво, що систему передбачається встановлювати в існуючі кар’єрні самоскиди, які в даний час використовують дизельні двигуни.

У Williams Advanced Engineering відзначають, що акумулятори забезпечать «надійність, характерну для комерційних дизельних двигунів в жорстких умовах».

Випробування повинні початися в кінці цього року на руднику металів платинової групи Anglo American в Південній Африці. Нова трансмісія використовуватиме рекуперативного гальмування, що дозволить відновлювати енергію при русі техніки вниз схилом.

Anglo American розраховує до 2030 року знизити глобальні викиди парникових газів на 30% за допомогою використання електрифікованих систем у всіх транспортних засобах, які обслуговують шахти: від спецтехніки до службових автобусів.

: specmachinery.com.ua

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