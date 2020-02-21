Контрабанда наркотиків: СБУ разом із європейцями викрила міжнародну банду

СБУ спільно з європейськими партнерами блокували діяльність міжнародного угруповання контрабандистів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Служба безпеки України спільно з Євроюстом, Європолом і правоохоронними органами Франції, Польщі та Словаччині блокувала діяльність потужного міжнародного угруповання, яке спеціалізувалося на виробництві й контрабанді оптових партій заборонених сильнодіючих речовин”, – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними слідства, учасники групи налагодили механізм нелегального виробництва стероїдів для продаж на території ЄС та України. Хімічні сполуки для виготовлення анаболіків вони імпортували з країн Східної Азії. Фігуранти виготовляли і зберігали товар у спеціально облаштованих лабораторіях та складах на території однієї з європейських країн.

Зазначається, що клієнтів учасники угруповання підшукували на спеціалізованих сайтах та переправляли товар замовникам через сервіси міжнародного поштового зв’язку і приватних перевізників.

Для легалізації прибутків від незаконної діяльності вони використовували мережу підставних фірм, зареєстрованих у різних країнах.

“У ході міжнародної спецоперації, до якої було залучено понад 270 правоохоронців, на території ЄС затримано 24 фігурантів та заарештовано активів на загальну суму майже 2,1 мільйона євро. Під час обшуків у помешканнях ділків, зокрема на території України, а також в лабораторіях, складах та офісах фірм виявлено додаткові докази протиправної діяльності”, – додають у СБУ.

Операція з викриття та блокування діяльності міжнародного угруповання проводилася спільно з Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю і Головним слідчим управлінням СБУ під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України.