Українські СЗГ отримали від американських колег наметовий комлекс “Аляска”

Командувач Сил спеціальних операцій ЗС США в Європі генерал-майор Кірк Сміт офіційно передавши навчально-тренувальному центру СЗГ наметове містечко, яке направили в Україну в рамках матеріально технічної допомоги від уряду США.

Про це у п’ятому ятницю, 21 лютого, передає “Новинарня” з посиланням на пресслужбу СЗГ ЗСУ.

“Сучасний та комфортний наметовий комплекс типу “Аляска”, значно підвищить спроможності навчально-тренувального центру СЗГ з розміщення особового складу під час заходів колективної підготовки”, – йдеться у повідомленні.

Командування Сил спеціальних операцій ЗС України висловило вдячность американському народові та уряду США за підтримку та допомогу у справі розвитку та розбудови СЗГ.