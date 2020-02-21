Сон, упражнения на выносливость, употребление продуктов с антиоксидантами и другие меры, по мнению экспертов из Индии, влияют на состояние клеточных митохондрий, и таким образом могут способствовать омоложению.

Митохондрии представляют собой крошечные электростанции внутри клеток, которые участвуют в производстве энергии и ответственны за клеточное дыхание. Если митохондрии начинают функционировать с нарушениями, человеческий организм начинает с трудом выдерживать физические нагрузки – при этом все более активно выражается его старение. И наоборот: чем лучше состояние митохондрий, тем более моложав человек.

Индийские эксперты определили 6 ключевых способов омоложения, связанные с воздействием на митохондрии и улучшением их работы, сообщается в The Times Hub.

Занятия на выносливость. Регулярные занятия физкультурой, конкретно тренировки на выносливость, помогают улучшить количество и силу клеточных органелл, замедлить их ослабление, констатировали специалисты.

Омолаживающие продукты. Экспертами рекомендуются продукты, богатые витаминами, минералами и антиоксидантами, такие как овощи, авокадо, орехи и семена, рыба, мясо и фрукты. Они отмечают, что поддержанию молодости в первую очередь способствуют продукты питания, в которых есть L-карнитин, альфа-липоевая кислота и сера.

Достаточный сон. Это очень важное условие для омоложения, поскольку сон позволяет митохондриям восстанавливать поврежденные клетки.

Расслабление. Медитация и другие техники расслабления тела, такие как йога или тайцзи, уменьшают окислительный стресс, который является причиной рака, болезни Альцгеймера и депрессии – патологий, при которых старение организма происходит интенсивнее.

Ежедневные поездки. Ежедневный выход из дома, прогулки и поездки эксперты называют простым секретом омоложения, поскольку они позволяют избежать риска дефицита витамина D, участвующего во многих процессах в организме.

Спокойствие. Индийские специалисты советуют избегать суеты, которая приводит к стрессу и беспокойству, связанным с системным воспалением и старением как его последствием. Важно постепенно вносить изменения в свою жизнь, наслаждаясь моментом, заявили они.

: newsyou.info