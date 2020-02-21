Уряд Гончарука завело Україну в системну кризу

Величезний касовий розрив прикривають цирковими трюками вбивством експортних галузей на догоду фінансовим спекулянтам, грабунком грошей місцевих бюджетів, відібранням оборотних коштів та прибутку державних підприємств, відмовою від податку на виведений капітал на догоду власникам кількох приватних інвестфондів та їх лобістам.

Згідно з новим опитуванням центру Размукова, понад 50% громадян не довіряють уряду і прем’єр-міністру.

Про це пише сьогодні ввечері головний редактор видання «Цензор.немає» Юрій Бутусов.

Люди починають розуміти проблеми, які очевидні і для державного бюджету. 2019-й рік держава закінчила з недоброму надходжень на 60 мільярдів гривень.

Але розрив наростає і вже в новому бюджеті, розрахованому по новій базі — у січні 2020-го недобір склав 13,9 мільярдів гривень.

В лютому розрив за надходженнями зросте ще більше.

І цю проблему не вирішити якимись новими роликами на ютубі. Це очевидна проблема грубих помилок в управління.

Слова про боротьбу з корупцією від керівництва Кабміну — це правда в тому, що стосується особисто цих людей, і в їх особистій чесності нема сумнівів. Але корупція нікуди не зникла, вона стала децентралізованою, і гучний піар приховує інші очевидні недоліки — низька якість менеджменту, відсутність реалістичної стратегії розвитку економіки.

Величезний касовий розрив прикривають цирковими трюками вбивством експортних галузей на догоду фінансовим спекулянтам, грабунком грошей місцевих бюджетів, відібранням оборотних коштів та прибутку державних підприємств, відмовою від податку на виведений капітал на догоду власникам кількох приватних інвестфондів та їх лобістам.

Фальшиві улесливі промови групи інвестбанкірів для уряду Гончарука і Нацбанку Смолія важливіше, ніж проблеми реального сектора економіки, які на зустрічі бізнес-асоціацій з президентом озвучив Олександр Соколовський:

Все це повною мірою виявляється і в оборонному плануванні, і в ставленні до оборонним підприємствам, і в плануванні Держоборонзамовлення цього року. Повну відсутність системних підходів і відсутність уваги навіть до своїх державним підприємствам. У цьому році під загрозою ракетна програма, під питанням збереження бронетанкового виробництва. Не створено агентство з питань українського оборонно-промислового комплексу, і в цій сфері відсутні системні рішення.

Падіння відчувається на всіх рівнях — не тільки скорочуються доходи центрального бюджету, падають і доходи місцевих бюджетів. Криза носить системний характер, а не тимчасовий.

Вражає безпорадність у питанні фіскальної політики. Службі безпеки України, за даними джерел, відомо про діяльність мережі конвертцентрів. І не виключено, що до цієї мережі може мати відношення керівництво Державної податкової служби і, зокрема, Сергій Верланов.

Є питання і щодо ряду інших осіб — державного ревізора-інспектора Кригана, співробітників управління ГФС по Київській області Вітика і Левкина, керівників департаменту моніторингу податкових ризиків Серебрянского і Мішалова, довіреної обличчі Верланова — Кондры.

Конвертаційні центри здійснюють «скручування» податкових зобов’язань підприємств — за рахунок придбання документів на товари і послуги, яких фактично немає, і масштаби їх діяльності збільшуються, а не скорочуються. Ті проблеми, які уряд не може вирішити, бере на себе тіньова економіка.

Чому уряд не може ключові питання вирішувати спільно з правоохоронним органами?

Немає часу у прем’єр-міністра навіть призначити свій апарат — в уряді досі не призначений перший віце-прем’єр-міністр. Є час збирати похвали від лобістів у вигляді Європейської бізнес асоціації і Американської торгівельної палати, але немає часу вирішувати пріоритетні проблеми українського бізнесу і української промисловості.

І економіка і суспільство на цей вакуум політичної волі реагує як може — падінням доходів у бюджет та падінням рейтингів.