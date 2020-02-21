Настя Каменских удивила поклонников новым образом хулиганки

Наверняка многие девушки очень любят менять свои образы и постоянно перевоплощаться. Известная украинская певица Настя Каменских, также обожает это делать. Настя совершенно не скрывает от своих поклонников, что просто без ума от шоппинга и чтобы это доказать певица опубликовала снимок из примерочной на своей страничке в Instagram.

Об этом пишет РБК.

Конечно же на сцене Настя Каменских предпочитает более откровенные наряды, ну а когда она снимает клип на свою композицию, то там Настя блистает в соблазнительных образах. Но вот вне сцены и съемочной площадки, певица предпочитает более удобные образы, которые подходят для повседневной жизни.

Итак, на фотографии, которая была опубликована совсем недавно, Настя Каменских предстала перед своими поклонниками в стильном молодежном образе. Правда фотографию она решила никак не подписывать, а лишь поставила один хэштег #panteranegra, что в переводе с английского языка означает “черная пантера”.

На фотографии мы можем увидеть, что на Насте Каменских красуется черный худи, из-под которого кокетливо выглядывает белая футболка, на ногах певицы кожаные леггинсы, а на голове стильная кепка с изображением черной пантеры.

Волосы Насти аккуратно уложены в крупные локоны, а на лице артистки довольно яркий макияж.

Поклонники поспешили оставить свои комплименты и даже некоторые заметили, что в этом образе их кумир походит н актрису Еву Лонгорию.

На Еву Лангорию так очень похоже.

Красотка.

Очень красивая!!!

Стильно.

Красивый цветок радует глаз.

Это лучший образ.

Вы прекрасная.

: hyser.com.ua