У Китаї помер 29-річний лікар, який відклав весілля заради лікування хворих з коронавірусом

Лікар однієї з лікарень р. Ухань, який лікував пацієнтів з COVID-19, 21 лютого помер від нової коронавирусной пневмонії COVID-19.

Про це інформує china.org.cn.

Місцевий орган у справах охорони здоров’я повідомив, що фахівець респіраторної та критичної медицині 29-річний Пен Иньхуа заразився коронавірусом нового типу під час протиепідемічної роботи у Першої народної лікарні району Цзянся р. Ухань. 25 січня він був госпіталізований, 30 січня його стан різко погіршився.

Пен Иньхуа помер у 21:50 20 лютого в уханьський лікарні “Цзиньиньтань”, незважаючи на всі спроби врятувати його життя.

The Guardian пише, що Пен Иньхуапланировал одружитися під час китайського нового року.