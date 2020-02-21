Скалецька записала відео за підсумками першого дня в карантин і показала свою кімнату

Міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька розповіла про свій перший день в ізоляції, де вона знаходиться разом з евакуйованими з Китаю людьми.

Своє відеозвернення чиновниця опублікувала на сторінці в Facebook 21 лютого.

Скалецька уточнила, що перший карантинний день пройшов по більшій частині в телефоні.

Глава Моз вирішувала питання, пов’язані з організацією роботи екіпажу літака. Також вона через телефон перевіряла готовність полтавських лікарень приймати людей в інфекційні бокси, якщо виникне така необхідність.

Також вона показала кімнату, в якій її поселили на час карантину. На кадрах видно, що на письмовому столі стоять коробки з документами, комп’ютер.

В кімнаті Скалецьке є ліжко, телевізор, шафа і невеликий коридор. Також у неї окремий санвузол з душем.