Бен Аффлек объяснил, почему соврал, что его тату на всю спину было ненастоящим

Когда-то актер сказал, что эта татуировка была сделана лишь для фильма.

В новом интервью The New York Times Бен Аффлек признался, почему прежде чем признать, что тату настоящая, он говорил, что ее просто нарисовали для фильма. На спине актера цветными чернилами изображен большой взлетающий феникс. Однажды папарацци подловили Аффлека на пляже и обнародовали снимки с его татуировкой, после чего актеру посыпались вопросы.

Меня возмутило, что кто-то шпионил за мной и фотографировал мою спину. Это было вторжение в личное пространство. Все стали спрашивать, что это за татуировка, настоящая ли она. Я мог бы сказать: «Это не ваше дело». Или ответить: «Конечно она настоящая». Но нет. Получилось так, будто я сделал поддельную татуировку на спине и скрывал ее,

— сказал Бен, ссылаясь на интервью марта 2016 года с Марио Лопесом, где он сказал, что это «тату для фильма».

В прошлом году на интервью с Эллен Дедженерес Аффлек в шутку сказал, что феникс на спине «торжественно восстает из задницы». Но на самом деле изображение мифической птицы, по словам Бена, многое для него значит. Хотя что именно оно символизирует, актер не рассказал.

Она имеет для меня особое значение. И очень мне нравится,

— подытожил Аффлек.

: Новости Ю