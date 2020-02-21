У Дніпрі слідчий попався на хабарі у чверть мільйона

У Дніпрі начальник слідчого відділення одного з відділень поліції вимагав у підприємця 250 тисяч гривень за закриття справи.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Повідомляється, що правоохоронець вимагав у місцевого підприємця неправомірну вигоду у розмірі 250 тисяч гривень за закриття кримінального провадження за порушення санітарних правил і норм.

“21 лютого 2020 року поліцейського затримали після одержання усієї суми хабара у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України”, – йдеться в повідомленні.

В даний час тривають слідчі і інші процесуальні дії, а також вирішується питання про обрання щодо затриманого запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. У разі доведення провини, поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.