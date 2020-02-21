«Якщо буде війна, ми їх легко розірвемо». Як китайці коментують відео з Нових Санжар

Китайські користувачі соцмереж і преса КНР коментують події 20 лютого в Нових Санажарах, жителі яких влаштували бунт проти розміщення в селі евакуйованих з Уханя людей. ЗМІ зберігають нейтральний тон, а звичайні люди здивовані і шоковані.

Думки китайців опублікував у своєму Facebook перекладач Сергій Китайський.

Як пише Сергій, на китайських ресурсах розмістили відео з селища з сайту «Країни».

Крім того, китайці на своїх сайтах активно коментують ситуацію.

«Якщо Україна прийняла своїх власних громадян, то я уявляю, як ми її легко розірвемо, якщо буде війна, так як мої діти набагато згуртованішою українців», — написав мешканець КНР і його коментар зібрав більше 4 тисяч лайків.

Другий коментар сподобався 5 тисячам людей: «Вкрай нерозважливо і ганебно так чинити зі своїми близькими перед обличчям епідемії».

Третій коментар на 2 тисяч лайків такий: «Зараз їх (евакуйованих — Ред.) серця і надії розбиті, у цих українців залишилися тільки теплі спогади про отриманої ними любові в Ухані».

Ще один коментатор написав наступне: «Китайці заради своїх близьких можуть згуртуватися і самовіддано пожертвувати життям. Іноземці, щоб не приймати своїх близьких, можуть грабувати і вбивати».

«Ті, хто залишився в Ухані, знаходяться в більшій безпеці, ніж в Україні», — зробив висновок ще один житель Китаю.

Китайський сайт toutiao.com зазначив, що серед евакуйованих з Уханя не було жодного інфікованого вірусом, а підтверджених випадків захворювання в Україні не зафіксовано. Однак багато українців все одно панікували.