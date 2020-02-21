«Майдан дійсно був державним переворотом, а не революцією»: Романенко пояснив, чому він так вважає

Юрій Романенко наголосив на своїй сторінці у «Фейсбук», що майдан дійсно був державним переворотом, а не революцією. За словами керівника політичних програм Українського інституту майбутнього, в результаті одна частина правлячої еліти змінила іншу, отримавши контроль над державою.

Революція призводить до радикального зламу старих соціальних відносин та інститутів. В Україні ж стався бунт, очолюваний правлячою елітою. Так, ворожа Росія теж говорить про державний переворот, але ж треба, нарешті, визнати — після Майдану минуло вже 6 років, а ситуація, за великим рахунком, не змінилася.

Ті, хто тоді страждав, страждають і зараз. Разом з тим, ті, хто тоді правил, за великим рахунком, теж знаходяться у влади. Жодну з проблем, які вивели українських громадян на протести, так і не вирішили. Більше того — сьогодні Україна знаходиться в ще гіршій ситуації, ніж до Майдану. Країна просто не впоралася за ці 6 років з найжорстокішими викликами. Якщо нічого тут не зміниться, то в кінцевому результаті Україна ризикує взагалі зникнути з політичної карти світу.