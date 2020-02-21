В Укрзалізниці оголосили конкурс на посаду голови правління

Спостережна рада АТ «Укрзалізниця» почав процес конкурсного відбору на посаду голови правління компанії. Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

Відзначається, що допомагати у відборі претендентів на вакантну посаду Укрзалізниці буде міжнародна компанія з підбору управлінського персоналу Boyden.

«Відбір буде здійснюватись шляхом проведення відкритого і незалежного конкурсу, який не залишить жодної можливості для зовнішнього впливу», — зазначив голова наглядової ради Шевка Аджунер.

«Ключові цілі посади: забезпечити ефективність, продуктивність і своєчасність залізничного транспорту і логістичних послуг для економіки і громадян; підвищити ефективність організації бізнесу, рівень прозорості, відкритості та якості стандартів управління; підготувати компанію до роботи на лібералізований ринку послуг залізничних перевезень», — йдеться в повідомленні.