Перед вихідними гривня на міжбанку втратила копійку

У п’ятницю, 21 лютого, на міжбанківському валютному ринку курс гривні опустився до 24,4625 грн/$1 з 24,4550 грн/$1 у попередній банківський день. А Нацбанк встановив на 24 лютого курс на рівні 24,453 грн/$1.

Про це з посиланням на дилерів комерційних банків пише «Інтерфакс-Україна».

Повідомляється, що котирування гривні до закінчення торгів 21 лютого склали 24,450-24,475 грн/$1. А за даними НБУ, довідковий курс гривні до долара на міжбанківському валютному ринку в п’ятницю, 21 лютого, зміцнився до 24,45 грн/$1 з 24,48 грн/$1 у попередній день.

Курс гривні Національного банку України, установлений на понеділок, 24 лютого, склав 24,453 грн/$1.