«Я сам в шоці, ми всі пригнічені», — місцевий житель Нових Санжар розповів, хто і навіщо влаштував заворушення

Житель Нових Санжар розповів подробиці масових заворушень, які відбулися 20 лютого через приїзду евакуйованих з Уханя громадян. Він запевняє, що за скандальною історією стоять провокатори.

Мешканець селища Нові Санжари, де 20 лютого стався напад на евакуйованих з Уханя громадян, розповів, що сталося насправді. Він підтвердив чутки про те, що влаштували безлади не місцеві. Зі слів чоловіка, привезли провокаторів заздалегідь.

«Приїхали, бульбу смажили приїжджі, запаливши багаття. Залітні були, чоловік 15 — 20», — розповів санжарівець. Він уточнив, що з місцевих на акцію протесту вийшли тільки «дідуся і бабусі» з навколишніх будинків, і в нападі вони не брали участь.

“Спочатку палили дрова, а покришки почали запаливать хвилин за 15 — 20 хвилин до приїзду автобусів — ред.)”, — уточнив чоловік.

Він зазначив, що жителі Нових Санжар обурені і пригнічені тим, що сталося.

«Ви привезіть тих, хто тут був і залиште їх у Санжаровке. Ми вас все розповімо,і навіть покажемо, де вони закопані. Нас підставили. Санжаровку підставили!» — сказав він.

Примітно, що зі слів чоловіка, його відсутності передувала інформаційна атака на жителів. Так, ще ввечері 19 лютого у місцевих пабликах почали активно поширюватися чутки, що в їх санаторій привезуть 50 осіб, заражених смертельним китайським коронавірусом. А громадяни без симптомів (називали 11 тисяч осіб) нібито будуть повертатися в Україну звичайними рейсами.

«20 лютого, коли вже люди стояли, чому до них ніхто не вийшов, чому ніхто не сказав, що привезуть здорових людей, наших здорових людей? Ніхто не сказав! Нехай Зеленський тепер розбирається, хто винен, і хто це все заварив!» — констатував санжарівець.

The local where Wuhan evacuees were quarantined tells story that the riots were well orchestrated by 15-20 strong gang and they were not all locals. The locals feel they’ve been обмануті in the most severe way.pic.twitter.com/jAixrplcGy

