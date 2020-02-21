Діагностовано перший випадок повторного захворювання коронавірусом в Китаї

У Китаї зафіксований випадок повторного інфікування коронавірусом після одужання. Інцидент стався з пацієнтом, якого вилікували у січні.

Про це інформує видання People Daily.

У п’ятницю, 21 лютого, китайська газета повідомила про китайському пацієнта в провінції Сичуань, якого виписали з лікарні ще на початку січня. Так, через 10 днів, під час повторного тесту у нього виявили рецидив хвороби.

У зв’язку з цим китайця і його сім’ю госпіталізували для лікування від коронавіруса, їх будинок пройшов дезінфекцію.

Станом на сьогодні, кількість хворих коронавирусной інфекцією COVID-19 в Китаї становить 76 567 осіб. Від смертельного вірусу вже загинули 2 249 заражених.