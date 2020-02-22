Пассажирский автобус попал в смертельное ДТП на окраине Чернигова (видео)

В пятницу, 21 февраля, под Черниговом столкнулись автобус с пассажирами и легковой автомобиль.

Об этом сообщает “Апостроф” со ссылкой на ресурс ЧЕline.

Трагедия произошла около села Новоселовки. Там столкнулись два транспортных средства, которые ехали в разных направлениях.

Известно, что водитель легковушки, 1952 года, погиб на месте аварии. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали. Что стало причиной ДТП будет известно после проведения вскрытия погибшего.

По данным полиции, трагедия случилась около 08:00. Водитель авто Volkswagen Passat выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автобусом ПАЗ.

: apostrophe.ua