Краща підводний човен світу родом з США — знайомтеся

Атомну субмарину класу Вірджинія можна назвати піком технологій підводних човнів. Проект SSN-774 володіє майже безшумним ходом, що дозволяє їй підкрадатися до супротивника абсолютно непоміченою.





Нова підводний човен має 115 метрів в довжину. В якості силової установки використаний ядерний реактор, який приводить в дію не звичайний гвинт, а дві турбіни і гребний гвинт в особливому кільцевому обтічнику. Це дає АПЛ можливість пересуватися практично непомітно для сонарів противника.







Чотири торпедних апарату споряджені важкими самонавідними торпедами Mk.48. Крім того, човен озброєна протикорабельними ракетами і двома пусковими установками барабанного типу — у них заряджені 12 «Томагавків».

На даний момент субмарини класу «Вірджинія» можна село назвати піком технічного розвитку підводного флоту. Небезпечні, добре оснащені мисливці здатні знаходити мета в глибині океану, залишаючись абсолютно невидимими.



